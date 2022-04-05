Одесситам сообщили адреса круглосуточных травм пунктов

В каждом районе города продолжают работу травматологические пункты. График работы – без выходных, 24 часа в сутки.
Об этом сообщает телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».
Адреса травматологических пунктов:
- Городская больница №1 (Мясоедовская 32)
- Городская больница №5 (Троицкая 37)
- Городская больница №10 (Маршала Малиновского 61А)
- Городская больница №11 (Академика Воробьева 5Г)
- Консультативно-диагностический центр №29 (Добровольского 100)
В пунктах готовы оказывать всю необходимую травматологическую помощь.