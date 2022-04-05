Одесситам сообщили адреса круглосуточных травм пунктов

Военнослужащие в Одессе могут бесплатно воспользоваться услугами сети медлабораторий Известная сеть медицинских лабораторий решила приобщиться к поддержке украинской армии. Теперь военнослужащие могут бесплатно сдать анализы в Одессе, Николаеве и еще в 20 населенных пунктах юга Украины. ПОДРОБНЕЕ

Как работают одесские больницы? Все городские больницы Одессы продолжают работать и оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь в условиях стационара. ПОДРОБНЕЕ

Первая помощь: одесситов учат спасать жизни в военное время Сегодня, 22 марта, Департамент здравоохранения открыл курсы первой медицинской помощи в военное время. Посетить их могут все желающие бесплатно. При себе ничего не нужно иметь. ПОДРОБНЕЕ