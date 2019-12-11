Одесситам решить вопросы ЖКХ поможет «скорая коммунальная помощь»

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Пока новая услуга работает в экспериментальном виде, к участию подключили ЖКС “Портофранковский” и “Фонтанский”. В планах — задействовать позже другие отделения.

С помощью сервиса горожане смогут оперативней решать актуальные вопросы с коммуналкой. Так, заявку о возникшей проблеме теперь можно оставить, позвонив по номеру 15-01. Звонить можно бесплатно и круглосуточно.

В депаратменте ЖКХ обещают, что проект позволит упростить взаимодействие между одесситами и профильными службами в случае аварии или другой ситуации, где требуется помощь. Например, если в доме не работает лифт, нет отопления или не убирают двор.

«Качество услуг станет принципиально новым», – заявил Дмитрий Жеман.

Фото: Facebook гордепартамента ЖКХ

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