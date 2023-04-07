Новости Одессы и Одесской области

Одесситам решили напомнить, что коррупция – зло (фото)

Одесситам решили напомнить, что коррупция – зло (фото)

На одесских улицах появились бигборды с антикоррупционной социальной рекламой. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба мэрии города.

Одесситам напоминают: в течение длительного времени коррупция остается одной из самых больших проблем Украины. Борьба с коррупцией не теряет своей актуальности и во время войны.

«Согласно Индексу восприятия коррупции за 2022 год, опубликованному Transparency International в конце января, Украина получила 33 балла из 100 возможных. По сравнению с прошлым годом результат улучшился на один балл. Сегодня Украина занимает 116-е место среди 180 стран», – сообщают в мэрии.

Антикоррупционный борд в Одессе

В этой связи на рекламных носителях города Одессы было решено разметить информацию Государственного бюро расследований по предотвращению и противодействию этому неприглядному явлению.

«Коррупция убивает», – гласят надписи на билбордах.

Коррупция убивает, реклама в Одессе

Кстати, напомним, что во Всемирном клубе одесситов открывается международная выставка карикатур под названием «Коррупция – опасность для всего мира».

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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