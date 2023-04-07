Одесситам решили напомнить, что коррупция – зло (фото)

Одесситам напоминают: в течение длительного времени коррупция остается одной из самых больших проблем Украины. Борьба с коррупцией не теряет своей актуальности и во время войны.

«Согласно Индексу восприятия коррупции за 2022 год, опубликованному Transparency International в конце января, Украина получила 33 балла из 100 возможных. По сравнению с прошлым годом результат улучшился на один балл. Сегодня Украина занимает 116-е место среди 180 стран», – сообщают в мэрии.

В этой связи на рекламных носителях города Одессы было решено разметить информацию Государственного бюро расследований по предотвращению и противодействию этому неприглядному явлению.

«Коррупция убивает», – гласят надписи на билбордах.

Кстати, напомним, что во Всемирном клубе одесситов открывается международная выставка карикатур под названием «Коррупция – опасность для всего мира».

Фото пресс-службы Одесского горсовета