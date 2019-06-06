Одесситам расскажут о новых книгах и издательских проектах

С 7 по 9 июня в Одесской национальной научной библиотеке состоится интеллект-форум, в рамках которого пройдет XX Всеукраинская выставка-форум «Українська книга на Одещині» и круглый стол «Інноваційна діяльність бібліотек України: стратегії розвитку в інформаційному суспільстві».

Свою продукцию на выставке будут представлять около 100 отечественных издательств. Основная цель, которую поставили перед собой организаторы мероприятия, — сохранение и приумножение духовного и культурного достояния украинского народа, утверждение в обществе престижа отечественной книги, создание благоприятных условий для ее издания, а также воспитание культуры чтения и любви к украинскому языку.

В мероприятии примут участие представители ведущих издательств Украины, писатели, иллюстраторы, литературоведы, библиотечные специалисты. Они расскажут одесситам о новых отечественных изданиях и издательских проектах, а гости форума, в свою очередь, смогут принять участие в поэтических чтениях и панельных дискуссиях. Также во время выставки всех, кого интересует книга, ждут творческие площадки, автограф-сессии, мастер-классы, конкурсы «Краща книга виставки-форуму — 2019» и читательских рецензий.

В рамках Всеукраинской благотворительной акции «Бібліотека українського воїна» состоится торжественная передача отечественных изданий военным частям Одесского гарнизона. Кроме того, гости и участники выставки-форума смогут посетить «украинскую Венецию» — город Вилково, где пройдет выездной праздник украинской книги.

Завершится выставка-форум подведением итогов и награждением победителей конкурса «Краща книга виставки-форуму — 2019».