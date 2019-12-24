Одесситам продлили срок подачи заявок на изменение газового тарифа

Украинцам с 1 января дали право отказаться от фиксированной правительственной цены на газ.
В свою очередь, в “Одессагаз-Постачання” уточнили, как можно перейти на оплату по рыночной стоимости, которая будет меняться каждый месяц.
Для этого, отметили в пресс-службе ведомства, достаточно подать соотвествующее заявление.
Изначально в “Одессагазе” до 20 декабря решили принимать обращения от потребителей. Однако недавно постановили продлить срок подачи заявлений до 28 декабря включительно.
Платить по новой цене одесситы, подавшие заявку, смогут уже в январе. При этом им будут начислять сумму, учитывая тенденции на газовом рынке. В любом случае, плавающий тариф будет ниже гарантированного государством.
Фото: novostipmr.com
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!