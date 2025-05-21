Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В этот день все желающие могут пройти добровольное бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ с помощью быстрых тестов и за 15 минут определить свой ВИЧ-статус, обратившись к своему семейному врачу или в учреждения здравоохранения по таким адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

С 9:00 до 15:00 по адресам:

пер. Обсерваторный, 8, 1-й этаж, кабинет №4;

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 1-й этаж, кабинет №8;

ул. Сегедская, 16, 1-й этаж, кабинет №3;

ул. Пастера, 56, 3-й этаж, кабинет №42;

ул. Базарная, 77, отделение «Клиника, дружеская молодежь», 1-й этаж.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

С 9:00 до 19:00 по адресам:

Фонтанская дорога, 110;

Фонтанская дорога, 30/32;

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;

пер. Рислинга (Ушакова), 9;

ул. Научная (Шишкина), 48/1;

Люстдорфская дорога, 170;

ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

ул. Левитана, 62, центральный вход, акция «Осведомленность о ВИЧ-инфекции», с 10:00 до 13:00.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

С 9:00 до 19:00 по адресам:

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41А;

ул. Академика Заболотного, 58;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

пр. Князя Владимира Великого, 159.

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Центр первичной медико-санитарной помощи №16

С 10:00 до 17:00 по адресам:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1, кабинет №9;

ул. Житомирская, 2, кабинет №105.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

С 9:00 до 16:00 по адресам:

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №14;

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №205;

ул. Торговая, 29/31, 1-й этаж, кабинет №424.

Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет №103, с 8:00 до 10:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №345, с 8:00 до 10:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, кабинет №16, с 8:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение №1

ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет №104, с 8:00 до 14:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 3 этаж, манипуляционный кабинет дневного стационара, с 8:00 до 10:00.

Городская больница №8

Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 1-й этаж, кабинет №113, с 8:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №10

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, корпус Е, 1 этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 9:00.

Городская клиническая больница №11

ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, консультативно-диагностический центр, манипуляционный кабинет №3 – с 9:00 до 13:00; лаборатория – с 9:00 до 13:00.

Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом

С 9:00 до 15:00 по адресам:

ул. Мечникова, 132/7, кабинет №31;

ул. Атамана Головатого, 30, 1-й этаж, кабинет №1;

ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5, корпус 10 городской клинической больницы №11, кабинет «Доверие» №2;

ул. Левитана, 62, 7-й этаж КДЦ №20, кабинет «Доверие» № 707а;

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 100, травмпункт КДЦ №29, 1-й этаж, кабинет «Доверие» №10.

Мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета, Одесского городского центра здоровья и Городского центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом.