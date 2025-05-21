Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В этот день все желающие могут пройти добровольное бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ с помощью быстрых тестов и за 15 минут определить свой ВИЧ-статус, обратившись к своему семейному врачу или в учреждения здравоохранения по таким адресам:
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
С 9:00 до 15:00 по адресам:
- пер. Обсерваторный, 8, 1-й этаж, кабинет №4;
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, 1-й этаж, кабинет №8;
- ул. Сегедская, 16, 1-й этаж, кабинет №3;
- ул. Пастера, 56, 3-й этаж, кабинет №42;
- ул. Базарная, 77, отделение «Клиника, дружеская молодежь», 1-й этаж.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
С 9:00 до 19:00 по адресам:
- Фонтанская дорога, 110;
- Фонтанская дорога, 30/32;
- ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;
- пер. Рислинга (Ушакова), 9;
- ул. Научная (Шишкина), 48/1;
- Люстдорфская дорога, 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
- ул. Левитана, 62, центральный вход, акция «Осведомленность о ВИЧ-инфекции», с 10:00 до 13:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
С 9:00 до 19:00 по адресам:
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41А;
- ул. Академика Заболотного, 58;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- пр. Князя Владимира Великого, 159.
Читайте также: Трое одесситов сделали тесты на ВИЧ и не пожалели об этом
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
С 10:00 до 17:00 по адресам:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1, кабинет №9;
- ул. Житомирская, 2, кабинет №105.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
С 9:00 до 16:00 по адресам:
- ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №14;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №205;
- ул. Торговая, 29/31, 1-й этаж, кабинет №424.
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет №103, с 8:00 до 10:00.
Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №345, с 8:00 до 10:00.
Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 32а, 2-й этаж, кабинет №16, с 8:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение №1
- ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет №104, с 8:00 до 14:00.
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 3 этаж, манипуляционный кабинет дневного стационара, с 8:00 до 10:00.
Городская больница №8
- Фонтанская дорога, 110, поликлиническое отделение, 1-й этаж, кабинет №113, с 8:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №10
- ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, корпус Е, 1 этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 9:00.
Городская клиническая больница №11
- ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, консультативно-диагностический центр, манипуляционный кабинет №3 – с 9:00 до 13:00; лаборатория – с 9:00 до 13:00.
Вы также можете узнать: ВИЧ не приговор: что нужно знать о болезни, чтобы защитить свою жизнь? (видео)
Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом
С 9:00 до 15:00 по адресам:
- ул. Мечникова, 132/7, кабинет №31;
- ул. Атамана Головатого, 30, 1-й этаж, кабинет №1;
- ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5, корпус 10 городской клинической больницы №11, кабинет «Доверие» №2;
- ул. Левитана, 62, 7-й этаж КДЦ №20, кабинет «Доверие» № 707а;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 100, травмпункт КДЦ №29, 1-й этаж, кабинет «Доверие» №10.
Мероприятие организовано при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета, Одесского городского центра здоровья и Городского центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом.