Одесситам предлагают “припарковать” свою собаку

В Одессе рядом с велопарковками появились оригинальные указательные знаки.
Так, соответствующие таблички закрепили у конструкций, где горожане обычно оставляют железных коней.
Об этом сообщает издание volnorez.com.ua.
Одну из “собачьих” парковок, например, засняли у супермаркета “Копейка”.
Одесситов позабавило такое ноу-хау. А некоторые в шутку отметили, что надо бы и для другой живности придумать что-то подобное – например, для кошек, которые часто гуляют по городу без присмотра.
Фото: volnorez.com.ua