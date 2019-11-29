Одесситам предлагают “припарковать” свою собаку

29 ноября в Одессе – Черная пятница. Это время, когда многие магазины устраивают распродажи своих товаров со скидками до 90%. В городе выгодные акции продлятся до 2 декабря. А в последнюю пятницу осени можно будет приобрести не только новые вещи по приятной цене, но и закупить подарки родным и близким к новогодним праздникам. Где в Одессе ожидаются лавины скидок, узнайте из материала.

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