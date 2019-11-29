fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесситам предлагают “припарковать” свою собаку

Одесситам предлагают “припарковать” свою собаку

В Одессе рядом с велопарковками появились оригинальные указательные знаки.

Так, соответствующие таблички закрепили у конструкций, где горожане обычно оставляют железных коней.

Об этом сообщает издание volnorez.com.ua.

Одну из “собачьих” парковок, например, засняли у супермаркета “Копейка”.

Одесситов позабавило такое ноу-хау. А некоторые в шутку отметили, что надо бы и для другой живности придумать что-то подобное – например, для кошек, которые часто гуляют по городу без присмотра.

Фото: volnorez.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить