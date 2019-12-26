Одесситам предлагают, не выходя из дома, прогуляться по Замку Монстров

Креативщики из организации 3D Prostir разработали виртуальный тур по даче Анатра, более известной горожанам как Замок Монстров.

Разработчики предлагают онлайн прогуляться по территории старинного особняка. Можно подробнее рассмотреть замок в трехмерном измерении. Также получится заглянуть внутрь и увидеть все, что там находится, вплоть до мельчайших деталей.

Отметим, что особняк с недавних пор принадлежит волонтерам благотворительного фонда “Корпорация монстров”. Исторический дом на Французском бульваре находится в плачевном состоянии и требует реставрации. А благодаря полной детализации хорошо видно, что, чтоб привести здание в порядок, потребуется приложить немало усилий.

Фото: 3dprostir.com, radioduke.com

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