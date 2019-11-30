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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ

Одесситам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ

Социальная акция по тестированию на ВИЧ состоится 1 декабря в ТРЦ “Ривьера”.

Она приурочена к Международному дню борьбы со СПИДом.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

В рамках акции участники смогут пройти экспресс-тестирование анонимно и безболезненно. При этом результат будет известен уже через 15 минут.

Кроме того, по данным горсовета, можно бесплатно и конфиденциально провериться на ВИЧ в любом медучреждении города – Центрах медико-санитарной помощи, консультативно-диагностических Центрах (поликлиниках), городских больницах, роддомах и женских консультациях, а также кабинетах «Доверие» Городского центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Чтобы оценить риски заражения ВИЧ, можно также на смартфон мобильное приложение HIV-Test. Там можно провести анализ рискованного поведения по итогам теста, а также получить информацию о расположении ближайшего пункта тестирования на ВИЧ.

Конкретно об акции

Где: гипермаркет «Ашан», ТРЦ «Ривьера», Старониколаевская дорога, 101-а

Когда: с 11:00 до 14:00, воскресенье, 1 декабря

Фото: novvedomosti.ru

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