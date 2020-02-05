Одесситам предлагают бесплатно обследоваться на рак: акция продлится неделю

В Одессе объявили неделю борьбы с раковыми заболеваниями. В связи с этим горожане смогут в этот период бесплатно пройти обследование в любом Центре первичной медико-санитарной помощи.

Об этом со ссылкой на главного онколога гордепартамента здравоохранения Владислава Севергина сообщает odessitua.com.

Так, бесплатно провериться на простатит мужчинам предлагают в больницах № 5, № 10, поликлиниках №№ 1, 6, 20.

Женщины могут пройти безоплатное обследование в Центре здоровья грудной железы на Маршала Говорова, 26.

К слову, маммографы для бесплатной диагностики, приобретенные за средства местного бюджета, есть во всех районах города.

Также в любом медцентре города в течение недели можно не платить за эндоскопию, осмотр у маммолога, уролога и дерматолога.

По данным главного онколога Одессы, в ближайшее время плявится Центр семьи на улице Зоопарковой, 8. Там сможет провериться на наличие онкозаболеваний любой житель города, в том числе дети.

Фото: cdnimg.rg

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!