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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам предлагают бесплатно обследоваться на рак: акция продлится неделю

Одесситам предлагают бесплатно обследоваться на рак: акция продлится неделю

В Одессе объявили неделю борьбы с раковыми заболеваниями. В связи с этим горожане смогут в этот период бесплатно пройти обследование в любом Центре первичной медико-санитарной помощи.

Об этом со ссылкой на главного онколога гордепартамента здравоохранения Владислава Севергина сообщает odessitua.com.

Так, бесплатно провериться на простатит мужчинам предлагают в больницах № 5, № 10, поликлиниках №№ 1, 6, 20.

Женщины могут пройти безоплатное обследование в Центре здоровья грудной железы на Маршала Говорова, 26.

К слову, маммографы для бесплатной диагностики, приобретенные за средства местного бюджета, есть во всех районах города.

Также в любом медцентре города в течение недели можно не платить за эндоскопию, осмотр у маммолога, уролога и дерматолога.

По данным главного онколога Одессы, в ближайшее время плявится Центр семьи на улице Зоопарковой, 8. Там сможет провериться на наличие онкозаболеваний любой житель города, в том числе дети.

Фото: cdnimg.rg

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