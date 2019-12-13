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Новости Одессы и Одесской области

Одесситам планируют поднять цену на отопление

Одесситам планируют поднять цену на отопление

Нацкомиссия, регулирующая энергетику и коммуналку, вынесла на рассмотрение проект новых тарифов на тепло для Одессы.

Это связано с тем, что повышения цен на отопление требуют одесские тепловики, передает dumskaya.net.

Так, в КП “Теплоснабжение города Одесса” просят на треть увеличить стоимость за гигакалорию для населения. Таким образом, цена для рядовых потребителей, по подсчетам, вырастет с 1229,20 до 1628,86 грн за гигакалорию топлива.

Бюджетным организациям вместо нынешних 1306,644 грн за гигакалорию придется платить 1719,4 грн.

Также хотят существенно поднять оплату за отопление религиозным структурам. Гигакалория для них обойдется в 1714,82 с учетом НДС, тогда как сейчас составляет 853,2 грн.

Больше повезет коммерческим предприятиям. Им немного снизят цену – с 1718,484 до 1714,03 грн за гигокалорию.

Фото: ye.ua

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