Новости Одессы и Одесской области

Одесситам объяснили, почему стало меньше ракетных обстрелов

Одесситам объяснили, почему стало меньше ракетных обстрелов

В последние дни наблюдается значительное уменьшение числа воздушных тревог и прилетов вражеских ракет на территорию Одесской области, да и всей Украины. Причина – нехватка ракет у противника.

Об этом в своем видеообращении сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, сейчас рашисты разыскивают старые советские ракеты по все территории россии. Запасы новых «высокоточных» «Калибров», «Ониксов» и «Искандеров» подошли к критическим отметкам.

Последние обстрелы Одессы, например, 7, 8 и 9 мая проводились уже старыми советскими экземплярами. И хотя по бумагам таких ракет в страны-агрессора еще сотни, если не тысячи, далеко не все из них способны долететь до цели, если вообще могут летать.

Тем не менее ракетная угроза не исчезла, и одесситы должно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и как можно скорее направляться в укрытие в случае опасности.

Последний обстрел Одессы 9 мая, когда вражеские ракеты уничтожили склад готовой продукции и торговый центр «Ривьера» это только подтверждают.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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