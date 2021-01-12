Новости Одессы и Одесской области

Одесситам обещают мокрый снег – прогноз погоды на 13 января

Одесситам обещают мокрый снег – прогноз погоды на 13 января

Завтра, в среду, 13 января, в Одессе и Одесской области ночью и утром ожидается налипание мокрого снега, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе облачно. Ночью и утром осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега. Днем небольшие осадки.

Ветер северный 9-14 м/с.

Температура ночью и днем около 0°С.

По Одесской области облачно. Ночью и утром мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, гололедица. Днем местами небольшие осадки.

Ветер северный 9-14 м/с.

Температура ночью, днем от 4 °С мороза до 1 °С тепла.

На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.

Ранее мы сообщали, что поздним вечером вторника, 12 января, Одессу может накрыть циклон Бартош. По прогнозам, количество осадков варьируется от 3 мм до 6 мм для Одессы и Черноморска.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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