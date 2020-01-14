Одесситам на заметку: меняется маршрут троллейбуса №14

Изменение маршрута движения троллейбуса № 14 связано с ремонтом возле нового терминала «Международного аэропорта «Одесса» по ул. Центральный Аэропорт.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, маршрут изменится с 16 января до 31 марта (или до завершения ремонтных работ).

Схема движения будет следующей:

в направлении движения к «Международному аэропорту «Одесса» – от ул. Мельницкой на Ивановский переезд, ул. Святослава Рихтера, пл. Б. Деревянко (конечная остановка);

в направлении движения к Железнодорожному вокзалу – от пл. Б. Деревянко на ул. Святослава Рихтера, Ивановский переезд, ул. Мельницкую и далее по маршруту.

Фото: Одессагорэлектротранс

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