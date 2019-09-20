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Новости Одессы и Одесской области

Одессита заставили заплатить за разбитое окно его автомобиля

Одессита заставили заплатить за разбитое окно его автомобиля

Инцидент произошел на перекрестке Банного переулка и Фонтанской дороги.

Об этом стало известно из судебного реестра.

Там разбушевавшийся мужчина кричал на всю улицу, а потом со всей силы ударил по окну машины, отчего стекло разлетелось на осколки.

На место вызвали правоохранителей. Они выяснили, что автомобиль принадлежит нарушителю порядка.

Однако мужчину все равно решили наказать, расценив его действия как хулиганство.

В итоге одессита обязали выплатить штраф в размере 51 гривны и 384 гривны судебного сбора.

Фото: 2.bp.blogspot.com

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