Одессит угрожал взорвать своих детей

Он поздно вечером в пятницу, 9 октября, взял 5-летнюю дочь и 10-летнего сына, ушел с ними из дома. И позвонил жене (она была на работе) с угрозой их взорвать.

Мать, естественно, сразу обратилась в полицию. Детей и отца искали сотрудники батальона спецназначения и кинологи.

Через несколько часов всех троих нашли во дворе одного из домов в Приморском районе.

С детьми все нормально, их отдали матери. А вот отца заковали в наручники, он был в неадекватном состоянии. У него нашли наркотики, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.