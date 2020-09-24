Одессит ударил мужчину ножом за выгул собаки без намордника

В Одессе мужчина ударил ножом прохожего, который выгуливал собаку без намордника.

Как рассказали в Приморском отделе одесской полиции, инцидент случился в одном из дворов Приморского района. Одессит заметил двух человек с собакой. Обратив внимание на то, что животное гуляло без намордника, он сначала вступил с хозяином собаки в словесную перепалку, а затем схватил нож и ударил незнакомца в грудь.

Раненый остался жив, его госпитализировали.

Прибывшие по вызову полицейские задержали 32-летнего подозреваемого. У него изъяли нож, с которого тот пытался стереть кровавые следы.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что утром 23 сентября, в одесской круглосуточной аптеке по улице Королева неизвестный зарезал девушку-фармацевта. В полиции предполагают, что убийство мог совершить бывший сотрудник аптеки.