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Новости Одессы и Одесской области

Одессит показал его работу над имиджем нового сиквела киноленты “Терминатор”

Одессит показал его работу над имиджем нового сиквела киноленты “Терминатор”

Фотохудожник родом из Одессы Лев Савицкий сейчас живет и трудится в Лос-Анджелесе.

Работы одессита уже засветились в нескольких популярных проектах. А недавно он поучаствовал в создании постера к нашумевшему американскому боевику “Терминатор”.

Так, Лев помогал подготовить имджевый плакат к последней части картины “Терминатор. Темные судьбы”.

Об этом автор рассказал на его странице в Facebook. При этом он выложил в хронику снимок его работы.

“Один из постеров к последнему “Терминатору”, над которым я трудился в качестве “finisher’а”, т.е. занимался ретушью и “допиливал” его до финального вида”, – написал Лев Савицкий.

Как признался автор, раньше он и подумать не мог, что будет причастен к выходу в прокат “Терминатора”.

“И все-таки судьба – странная штука”, – подчеркнул он.

Фото: Facebook Льва Савицкого

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