Одессит обнаружил в коммуналке раритетный камин (фото)

Осматривал выставленную на продажу расселенную коммуналку в старом центре города и увидел это чудо.

Об этом Сергей рассказал в Facebook, поделившись снимком камина на своей странице.

На фото на фоне выцветших рваных розовых обоев красуется вишнево-красного цвета чугунный портал – как привет из прошлого. Автор украсил его по бокам оригинальными белыми ангелами из керамики. По задумке скульптора, ангелочки кутаются в теплый палантин, словно намекая хозяевам, что неплохо было бы разжечь огонь.

«Пора включать отопление, – написал Сергей. – А то даже керамические ангелочки замерзли».

В соцсетях одесситы восхищаются старинным творением. А Сергей признается, что с удовольствием выкупил бы его. Говорит, попытается договориться с покупателями о том, чтобы забрать себе камин, если он им будет без надобности.

Фото: Facebook Сергея Матвеева