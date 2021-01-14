Одессит может сесть на 6 лет за «пиратское» кино

Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, 58-летний одессит создал сайт для онлайн-просмотра художественных фильмов и телесериалов без разрешения правообладателей. А доход он получал от показа рекламы во время просмотра фильмов посетителями сайта.

Сумму ущерба, нанесенного владельцам авторских прав, оценили в миллион гривен.

Нарушителю сообщили о подозрении в нарушении авторских прав. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

Дело направлено в суд.

Фото: Мегаобзор