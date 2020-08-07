Как одесситам платить за газ меньше?

Энергоресурсы давно и прочно вошли в наш быт, поэтому неудивительно, что у потребителей часто возникают вопросы, связанные со сферой газоснабжения. Их мы адресовали специалистам предприятия «Одессагаз-Поставка».

Можно ли сэкономить на оплате, если не пользуешься газом при отсутствии счетчиков?

Если потребитель временно не проживает в квартире (доме) и, соответственно, не использует газ, он вправе не платить за него. Необходимо сообщить газовщикам о факте неиспользования услуги. В частности, потребитель (или уполномоченное им лицо) в месячный срок должен сообщить оператору газораспределительных систем («Одессагаз») о временном отсутствии зарегистрированных на жилплощади лиц.

При этом необходимо предоставить справку с фактического места пребывания пользователя (работы, лечения, обучения, длительной командировки и т.д.), выданную соответствующей организацией и заверенную печатью. В документе должен быть указан период отсутствия потребителя или членов его семьи по основному месту регистрации.

Если абонент будет отсутствовать больше шести месяцев, он или уполномоченное им лицо в месячный срок с момента окончания каждого шестимесячного периода должен предоставлять оператору ГРС обновленное письменное заявление с соответствующими подтверждающими документами.

В подобном случае потребителям со счетчиками проще: не потребляют газ — не платят деньги. За исключением абонплаты — ее надо оплачивать независимо от того, пользуется потребитель услугой или нет.

Что будет, если вовремя не передать показания счетчиков?

Потребитель, который рассчитывается по счетчику газа, обязан первого числа каждого месяца снимать фактические показания счетчика газа и в течение пяти суток (по 5-е число включительно) предоставлять их в «Одессагаз».

В противном случае, с 6-го числа месяца объем природного газа за расчетный период определяется на уровне планового месячного объема потребления. Он рассчитывается исходя из группы потребления* и среднегодового объема потребления газа за последние 12 месяцев и может быть значительно выше фактического.

Если по итогам следующего месяца потребитель своевременно предоставит показания счетчика, платежка будет формироваться с учетом предоставленных показаний.

*Группа потребления определяется по наличию газовых приборов и устройств, категории дома (индивидуальный, многоквартирный) и т.д.

Ольга Новикова

Напомним, что “Нафтогаз” повысил цену на газ для населения.