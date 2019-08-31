Одесса встретит сентябрь прекрасной погодой

Завтра, 1 сентября, в Одессе будет ясно и без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С.
Завтра, 1 сентября, в Одессе будет ясно и без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С.
Завтра начинается осень, хотя по погоде это пока совершенно не заметно. Хочется, чтобы такая температура воздуха сохранилась как можно дольше. И надежда на это у нас есть, во всяком случае, так утверждают синоптики. Правда, радуясь продолжающемуся теплу, все же нужно делать поправку на географическое положение региона.ПОДРОБНЕЕ
Завтра, 31 серпня, в Одесі буде тепла морська вода.ПОДРОБНЕЕ
Завтра, 29 серпня, в Одесі морська вода буде теплою.ПОДРОБНЕЕ
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Завтра в Одессе прогнозируется ясная погода, без осадков.ПОДРОБНЕЕ
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