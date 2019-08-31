Одесса встретит сентябрь прекрасной погодой

Завтра начинается осень, хотя по погоде это пока совершенно не заметно. Хочется, чтобы такая температура воздуха сохранилась как можно дольше. И надежда на это у нас есть, во всяком случае, так утверждают синоптики. Правда, радуясь продолжающемуся теплу, все же нужно делать поправку на географическое положение региона.

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