Одесса вошла в топ-20 городов мира по количеству пробок: как улучшить ситуацию

Наш город вошел в двадцатку городов мира, но не по очень приятной категории – пробки на дорогах. Одесский журналист рассказал, как можно улучшить ситуацию, при этом почти не вкладывая в решение большие средства.

Виталий Милевич – главный редактор телеканала «Первый городской. Одеса» на своей странице в Facebook описал топ-10 простых изменений, которые помогут исправить ситуацию с пробками в Одессе. Его идеи основаны на способах решения транспортных проблем, которые применяются в других странах и городах.

«Вафельница» – разметка на дороге, которая помогает с пробками. Останавливаться на ней нельзя, так что, если водитель не успеет проехать, застрял или заблокировал движение – штраф. Автор пишет, что «вафельницу» начали применять в Москве, что помогло увеличить скорость движения на перекрестках на 80% утром и на 15% вечером. Для разметки нужна только краска.

Регулировка светофоров – есть много перекрестков, работу которых необходимо улучшить. Например, вернуть «зеленую волну» на улице Пушкинской и Ришельевской. Это не будет стимулировать водителей превышать скорость, так как не надо будет спешить на «зеленый». За настройку светофоров не нужно платить.

Светофоры с пешеходными кнопками – в Одессе множество переходов, где пешеходы не часто ходят. Автор уверен, что такие светофоры у таких переходов должны быть только с кнопкой. На установку кнопок понадобятся средства, но Милевич уверен, что «город себе такое сможет позволить».

Нормальная разметка. Первая проблема – из-за стёртой разметки водители перестают придерживаться своей полосы или же ехать кто-куда, создают пробки или ДТП. Вторая проблема – несоответствие разметки. Затраты на то, чтобы навести или отредактировать разметку, равны цене краски.

Разрешить правый поворот на красный. То есть организовать проезд по принципу: “Если никому не мешаешь – проезжай”. Главное понимать, что стрелка не обязывает поворачивать, а только разрешает, добавил Милевич.

Запретить левый поворот: машины, которые поворачивают влево без указывающей на это поворотной полосы могут блокировать целую полосу. На некоторых перекрестках города нанесена поворотная полоса, но этого мало. «А там, где не получается – добавить к светофорам левые стрелки и рассинхронизировать их со встречным потоком, чтобы машины успевали повернуть», – написал журналист.

Разобраться с парковками – необходимо избавиться от парковок елочкой, чтобы машины не перекрывали частично крайнюю полосу, как это, например, происходит на улице Ришельевской. В то же время парковка на Пушкинской является отличным примером организации парковки, считает Милевич.

Сузить полосы движения. В данном случае главред «Первого городского» опять привел в пример дорогу улицы Пушкинской. Там было 4 широких полосы, две из которых занимали припаркованные машины. Сузив полосы, удалось добиться движения на трех полосах, а две полосы выделены под парковку.

Велодорожки – минимум 8 месяцев в году велосипед может быть полноценным видом транспорта в Одессе, а не только для физического развития на Трассе Здоровья. Пересаживаться всех на велосипеды никто не заставляет, но все же велоинфраструктура очень важна для городского транспортного трафика. «Все жалобы, что ширина улицы не позволяет впихнуть велодорожку – в центральную прачечную. Посмотрите, как организовано движение в европейских городах – там помещается и полоса для машин, и велодорожка, и парковка, и тротуар», – написал Виталий Милевич.

Но самое главное и сложное – заставить одесских водителей соблюдать правила дорожного движения, уважать всех участников дорожного движения, не парковаться в неположенных местах и там, где это может помешать другим хоть на пару минут, не поворачивать через двойную сплошную, не проскакивать на мигающий желтый, не выезжать на перекресток, в надежде успеть проехать. Правила также должны соблюдать велосипедисты и пешеходы.

Фото: Виталий Милевич

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