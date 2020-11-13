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Одесса в преддверии второго тура выборов: как ведется агитация? (фото)

Одесса в преддверии второго тура выборов: как ведется агитация? (фото)

В это воскресенье, 15 сентября, состоится второй тур выборов мэра Одессы, куда вышли действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от «ОПЗЖ» Николай Скорик.
«Одесская жизнь» посмотрела, какая агитационная реклама заполнила город.

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Не секрет, что наружная реклама является одним из ключевых приемов, дабы привлечь электорат проголосовать. Нынешний год не стал исключением, и кандидаты традиционно заняли чуть ли не каждый второй билборд Одессы. Буквально через каждые 200 метров видны портреты, партийные цвета и соответствующие лозунги.

Отметим, что в этом предвыборном соревновании все же лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов: плакатов с его изображением в несколько раз больше. Однако палаток на улицах больше с нардепом Николаем Скориком.

агитация за Труханова

агитация за Скорика

Кроме привычных нам призывов голосовать за себя, в городе также много вывесок и билбордов без опознавательных знаков и лиц кандидатов. Агитация на них, мягко говоря, странная: «Что ты выбираешь: войну или мир» или «люди с IQ ниже 40 на выборы не ходят».

предвыборный билборд

странный билборд

Сегодня все политические плакаты постепенно убирают, так как завтра — день тишины, когда по правилам вся предвыборная агитация запрещена.

агитацию снимают

Читайте также: Второй тур выборов мэра Одессы: что важно знать горожанам перед голосованием.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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