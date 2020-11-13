Одесса в преддверии второго тура выборов: как ведется агитация? (фото)

В это воскресенье, 15 сентября, состоится второй тур выборов мэра Одессы, куда вышли действующий городской голова Геннадий Труханов и кандидат от «ОПЗЖ» Николай Скорик. «Одесская жизнь» посмотрела, какая агитационная реклама заполнила город.

Не секрет, что наружная реклама является одним из ключевых приемов, дабы привлечь электорат проголосовать. Нынешний год не стал исключением, и кандидаты традиционно заняли чуть ли не каждый второй билборд Одессы. Буквально через каждые 200 метров видны портреты, партийные цвета и соответствующие лозунги.

Отметим, что в этом предвыборном соревновании все же лидирует действующий городской голова Геннадий Труханов: плакатов с его изображением в несколько раз больше. Однако палаток на улицах больше с нардепом Николаем Скориком.

Кроме привычных нам призывов голосовать за себя, в городе также много вывесок и билбордов без опознавательных знаков и лиц кандидатов. Агитация на них, мягко говоря, странная: «Что ты выбираешь: войну или мир» или «люди с IQ ниже 40 на выборы не ходят».

Сегодня все политические плакаты постепенно убирают, так как завтра — день тишины, когда по правилам вся предвыборная агитация запрещена.

Читайте также: Второй тур выборов мэра Одессы: что важно знать горожанам перед голосованием.

Фото автора