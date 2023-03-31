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Одесса стала еще красивее: на клумбах высадили 50 тысяч весенних цветов (фото)

Одесса стала еще красивее: на клумбах высадили 50 тысяч весенних цветов (фото)

Коммунальщики поддерживают чистоту улиц, облагораживают территории парков и скверов.

Так, на клумбах города озеленители уже высадили 50 тысяч маргариток и виол.  Об этом сообщили на странице Департамента горхозяйства в Facebook.

Работники КП «Горзелентрест» ежедневно делают Одессу красивее. Они высаживают цветы и ухаживают за зелеными зонами.

В самых ближайших планах высадить на местных клумбах еще 60 тысяч весенних цветов.

Рассаду выращивают специалисты «Горзелентреста» в теплицах «Роза».

Отметим, что цветы маргаритки являются оригинальным декорирующим элементом будь то клумб или газонов. Распространенными сортами является маргаритки снежная королева, тассо, капская и другие. В среднем растение достигает 20 см по высоте. Цветут они ранней весной, а затем цветение припадает на конец лета, начало осени.

Цветы виолы наверняка знакомы одесситам под названиями анютины глазки и фиалка садовая. Представляют собой многолетнее травянистое растение с мощной корневой системой. Листья, вырастающие из прикорневой розетки, зеленые, округлые, длиной почти 9 сантиметров и шириной 8 сантиметров. Цветки крупные, с приятным запахом, окрашены в сиренево-фиолетовую цветовую палитру. 

 

Фото: Департамент городского хозяйства, Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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