Традиционный книжный фестиваль «Зеленая волна»-2021 пройдет в Одесе в августе. В этом году он станет юбилейным: город будет зеленеть и приятно волноваться уже в 25-й раз.

Да, «Зеленой волне» в этом году уже исполняется 25 лет. 5 августа состоится открытие 25-го Международного книжного фестиваля «Зеленая волна». А сам он продлится до 8 августа включительно.

Как и обычно в последние годы, фестиваль пройдет в парке им. Т.Г.Шевченко. Вход на него бесплатный. Фестиваль предполагает, прежде всего, знакомство с книжными новинками на обширной ярмарке и множество самых разных мероприятий.

С программой фестиваля можно будет ознакомиться позже на его официальном сайте.

Конечно же, в книжной ярмарке фестиваля примут участие издательства и книготорговые предприятия, представляющие самую разнообразные книжные жанры — художественную, учебную, научную, научно-популярную, специальную, детскую литературу, электронные издания, периодические издания, печатную графику. Традиционно состоится презентации новых издательских проектов участников фестиваля.

Отдельный вечер планируется посвятить памяти Михаила Жванецкого.

В программе фестиваля — конференция «Взрослые проблемы детской литературы» с участием украинских и иностранных издателей, педагогов, писателей, библиотекарей, психологов. Гостей фестиваля ожидает и дискуссия «Новое измерение свободы слова».

В этом году «Зеленая волна» собирается даже внести свою страничку в Книгу национальных рекордов Украины.

Ранее “Одесская Жизнь” писала о том, где и как проходила книжная ярмарка “Зеленая волна” в 2020 году.

Скриншот Марии Котовой