Одесса оказалась под прицелом вражеского флота

В Черном море сейчас развернуты 11 боевых российских кораблей, из них 6 (включая две подводные лодки) – с крылатыми ракетами.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

“Мы видим, что наличие корабельной группировки свидетельствует о готовности россиян к тому, чтобы нанести ракетный удар. Будут он точечный или массированный, это уже будет зависеть от стратегии врага. Она может быть разной”, — заявила она в комментарии.

Также Гуменюк рассказала, что из-за шторма россияне проводят определенную ротация судов корабельно-катерного состава, но ракетоносители остаются на месте.

При этом среди ракетоносителей есть две подводные лодки.

Спикер отметила, что запуск из них более сложен для определения противовоздушной обороной, особенно момент старта этих ракет. Поэтому надо быть очень внимательными к ситуации в целом и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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