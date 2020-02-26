Одесса может остаться без воды? В реке Днестр критически низкий уровень воды

В Одессе и области снова ребром может встать «водный вопрос». Экологи опять бьют набат: водность основного источника – реки Днестр – очень низкая, и, по прогнозам специалистов, может снизиться еще больше. Об этом сообщили в Бассейновом управлении водных ресурсов Причерноморья и нижнего Дуная.

Специалисты провели отбор проб воды из реки Днестр возле села Маяки. Пробы, которые отбирали в январе, вселяют надежду. Так, 22 показателя вредных веществ отсутствуют в пробах, 17 — были обнаружены, но в допустимой концентрации. Однако проблема в другом — в собственно наличие воды. Сегодня ее уровень в Днестре приблизился к критическим отметкам — всего 53%.

– Важность данной реки для Одесского региона неоспорима. Днестр является источником не только питьевой воды, но и орошения – вся сельхозпродукция зависит от уровня воды в этой реке, – считает начальник Бассейнового управления водных ресурсов Причерноморья и нижнего Дуная Лилия Гричулевич.

Она рассказала, что водность реки зависит от запасов снега и дождей в Карпатах. А обильных осадков в горах не было с прошлого года. Поэтому уже более чем полгода специалисты фиксируют низкий уровень воды в Днестре.

Спасти ситуацию могут только дождевые паводки. Но метеорологи не дают утешительных прогнозов.

– У нас есть информация, что ожидается засушливое лето. Водность Днестра очень низкая, а Одесская область очень уязвима к изменениям климата. Мы с вами живем в очень сложных гидрологических и климатических условиях, – подчеркнула Лилия Гричулевич.

В Бассейновом управлении водных ресурсов обращаются к одесситам с просьбой рационально и экономно использовать воду.

– Сегодня мы стоим на пороге дефицита водных ресурсов и водного кризиса. Вопрос сохранения водных ресурсов и рационального их использования – это не пустые слова, это то, над чем сегодня должен задуматься каждый из нас, чтобы мы не остались без воды. Вода для Одесской области – это настоящее богатство, и скоро она станет дороже драгоценных металлов. Возможно, даже уже дороже, – резюмировала Лилия Гричулевич.

Фото: Denis Narcisoff

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