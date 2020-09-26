Новости Одессы и Одесской области

Одесса криминальная: события субботы, 26 сентября

Одесса криминальная: события субботы, 26 сентября

Суббота в Одессе оказалась достаточно горячей: смерть на дороге, суицид, кражи.

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Сотрудники Болгадской нацполиции в ходе обыска изъяли у 41-летнего жителя Одесской области боеприпасы: четыре артиллерийских снаряда и пакет с тремя десятками патронов.

По словам хозяина, боеприпасы он нашел на старом полигоне и хранил дома без всякой цели. За их незаконное хранение правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники Савранского и Черноморского задержали двух жителей Одесской области по обвинению в кражах. Задержанные уже уже привлекались к уголовной ответственности, а на этот раз объектом их «интереса» стали планшет и деньги.

35-летний житель Савранского района проник в помещение односельчанина, пока того не было дома, и, не найдя денег, забрал гаджет. А 27-летнего жителя Черноморска уличили в краже почти двух с половиной тысяч гривен из дома 79-летней соседки, которая время от времени пускала его к себе домой посмотреть телевизор.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства. В зависимости от тяжести совершенного преступления фигурантам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы до шести лет.

В Лиманском районе области полицейские устанавливают обстоятельства гибели женщины в пгт Черноморское. Ее тело нашли сегодня утром возле одного из общежитий.

По предварительным данным, 46-летняя женщина выпрыгнула из окна совместной кухни, расположенный на четвертом этаже дома. По словам ее знакомых, погибшая в последнее время находилась в подавленном состоянии. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства трагического происшествия.

Также полицейские Великомихайловского района устанавливают обстоятельства смерти 30-летней жительницы района, тело которой сегодня, 26 сентября, около восьми часов утра обнаружили на обочине дороги возле села Цибулевка.

Предварительно установлено, что при движении на мопеде женщине стало плохо, она съехала на обочину, положила мопед на землю, а сама легла на землю и впоследствии умерла.

При осмотре тела внешних следов насилия не обнаружено. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, на которую направили тело покойной.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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