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Новости Одессы и Одесской области

Одесса готовится к празднику музыки: джаз-фестиваль стартует уже в пятницу

Одесса готовится к празднику музыки: джаз-фестиваль стартует уже в пятницу

Предшествовать открытию Odessa JazzFest будет выставка афиш, редких фотографий и других артефактов, рассказывающих об основателе фестиваля Юрие Кузнецовом.

Как сообщают организаторы, выставка откроется в четверг, 19 сентября, в 16:00 в Арт-галерее Летнего театра. В этот же день в 19:00 пройдет концерт-импровизация “Индийский эпос в джазовой обработке” (Urban Music Hall, ул. Ришельевская, 33).

Первый день фестиваля, 20 сентября, начнется концертом современного джаза. Его откроет сет польско-литовского проекта Wojtek Pilichowski and Klaipeda Jazz Band. Продолжит фестивальную программу львовский проект Rockoko, в составе которого, кроме скрипки, мы услышим виолончели. Придадут музыкальной палитре фестиваля краски smooth-джаза от известного пианиста Алексея Петухова и Анны Ткач.

Традиция фестиваля – выступления бывших одесситов, достигших признания за пределами Украины. В этом году выступит блюзмен Александр Раков, который уже длительное время живет и играет в Австралии. Также в концертной программе выступление чемпионки Украины по степу, чемпионки мира, серебряного призера чемпионата Европы Анастасии Павлишин вместе с ансамблем AeroplaN.

21 сентября в 14:00 в Летнем театре Городского сада будет концерт “Дети играют джаз”, в котором примут участие юные джазмены из Одессы.

В 18:00 в филармонии меломанов Одессы ждут три очень непохожих коллектива:

  • этно-джаз от известного немецкого пианиста и композитора Ханса Людеманн Trio Ivoire;
  • дуэт французской певицы – победительницы Montreux Jazz Voice Competition 2012 Sarah Lancman и итальянского пианиста Giovanni Mirabassi – автора 17 золотых дисков, признанного одним из лучших джазовых пианистов мира.
  • трио из Австрии Mario Rom’s Interzone, которое заняло заметное место в авангарде современного европейского джаза благодаря своим импровизациям на сцене.

22 сентября концертную программу в филармонии представят:

  • греческий дуэт вибрафониста Christos Rafalides и контрабасиста Petros Klampanis;
  •  трио из Люксембурга DOCK IN ABSOLUTE;
  • фьюжн – трио французского гитариста Greg Lamy.

Традиционно фестивальные дни завершатся джем-сейшн в клубе “Ай лав ю, Петрович” с участием хедлайнеров фестиваля.

Фото: Odessa Jazz Fest

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