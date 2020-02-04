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Новости Одессы и Одесской области

Одесса – город пробок: ежедневно тянучки «съедают» почти час жизни одесситов

Одесса – город пробок: ежедневно тянучки «съедают» почти час жизни одесситов

Одесса впервые попала в рейтинг индекса трафика автодвижения. Результаты не обнадеживают: 7 место в Европе и 18 в мире в списке самой высокой транспортной загрузки. Организация «ТоmTom Traffic Index» оценивает ситуацию на дорогах в 416 городах и 57 странах на всех континентах.

Мировые лидеры

Одесса впервые вошла в рейтинг «ТоmTom», и сразу оказалась на 18 месте в мире и на 7-м – в Европе. Ежедневно тянучки «съедают» почти час жизни одесситов.

При этом, например, лидером мирового рейтинга стал город Бенгалуру (Индия), на втором месте – Манила (Филиппины), а на третьем – Богота (Колумбия). Мы ушли недалеко от Киева, который занял 12 место по уровню скопления машин на дорогах – это 53% загруженности дорог. Харьков на 29 месте, а Днепр – на 47-м. Для сравнения, Нью-Йорк занял 52 место (37%).

«Пробочные» цифры

Аналитики опубликовали результаты исследования за 2019 год. И вот некоторые цифры:

·       Самое неудобное время для поездок по городу — вторник, между 18.00 и 19.00.

·       В понедельник пробок на 10-15% меньше, чем в любой другой будний день.

·       В пятницу больше всего пробок в течение дня, когда не работает рынок «7 км».

·       В среднем поездка на автомобиле в час-пик занимает у нас на 47% больше времени, чем по пустым дорогам. Таким образом, одесситы теряют в среднем 47 минут за день, или 7 дней и 16 часов в год.

·       Утром в пробках мы стоим 22 минуты, вечером — 25 минут.

·       За это время, согласно подсчетам «TomTom», можно связать 46 шапок или 8 свитеров, испечь 5308 блинчиков, посмотреть 162 эпизода «Игры престолов» или 3527 раз послушать песню Джона Леннона «Imagine».

·       Самым загруженным днем в году было 24 декабря, а самый свободный – 28 апреля.

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Фото: infoport.live

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Татьяна Сярова
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