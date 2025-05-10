Отключения света
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Ориентировочно до 20:00 света не будет по таким адресам:

  • Дача Ковалевского, 72-76б, 88-110;
  • Дениса Максишко, 28-38б;
  • Садовского, 1-47Б;
  • Саксаганского, 1-35;
  • Евгения Чикаленко, 17, 17а, 17б, 17в, 31, 64;
  • 5-я и 6-я Линия Марии Демченко;
  • пер. Карпенко-Карого (пер. Уильямса), 2-15б;
  • пер. Водный, 1-17а;
  • Ак. Королева, 74-97;
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 29.

Напомним, в пятницу, 9 мая, из-за непогоды без электроснабжения остались 30 населенных пунктов Одесской области.

По информации компании ДТЭК «Одесские электросети», в настоящее время все населенные пункты, пострадавшие от сильного дождя и ветра, уже со светом.

Также отметим, что стабилизационные отключения света в Одессе и области сейчас не применяются.

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