Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы во вторник, 8 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • ул. Абрикосовая, 4 — 105а,
  • ул. Дубовая Роща, 2 — 57,
  • ул. Эдуардса Бориса, 28 — 40В,
  • ул. Лигинская, 1 — 33,
  • ул. Равенства, 88 — 195,
  • переулок Абрикосовый, 1 — 29,
  • переулок Равенства, 1 — 84- 92,
  • ул. дорога Фонтанская, 106/37,106/40,
  • переулок Майский, 6 — 8/КОРП.3, Костанди, 21 — 43,
  • переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
  • переулок 3-й Украинский, 1а — 12/1,
  • ул. Дачная, 4/2,
  • ул. Рыбальская, 20,
  • ул. Айвазовского, 34 — 72Б,
  • переулок 1-й Равенства, 86,197,
  • пер. 2-й Равенства, 1,4,
  • ул. Ахматовой, 1 — 32к,
  • ул. Елочная, 2 — 58г,
  • переулок Новоукраинский, 2 — 31,
  • ул. Львовская, 7а — 58,
  • ул. Сумская, 1 — 3 — 31,
  • переулок 2-й Дачный, 1 — 9/корп.3,
  • переулок Львовский, 1 — 2, 2/корп.1 — 10В,
  • ул. Бурлюка Давида, 8 — 30,
  • ул. Дачная, 3 — 30В,
  • ул. Хрустальная, 1,
  • переулок Делоне Сони, 3 — 22А,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1 — 11б.

Выбор редакции: Очаровательные фонтаны Одессы: истории сквозь века (видео)

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • ул. Героев Крут, 38- 46,
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 16,18,20,
  • переулок Светлый, 3 — 14,
  • ул. Солнечная, 4, 8,
  • ул. Северная, 14,
  • Тенистая, 6-16/9В,
  • дорога Фонтанская, 49/1,
  • ул. Педагогическая, 16 — 44,
  • переулок Клубничный, 12,18,
  • тупик Волна, 7,7а,10,
  • бул. Французский, 54,
  • ул. Гранатная, 1 — 16б,
  • ул. Михайленко Анны, 18 — 51,
  • ул. Алексея Вадатурского, 79 — 131,
  • ул. Прибика Йозефа, 7 -28Б,
  • ул. Столярского, 4-Г,
  • ул. Фунтового Ивана, 42 — 54,
  • переулок Гранатный, 2 — 8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1 — 35,
  • переулок Малиновский, 7.

Северный РЭС

Работы до 18:00-19:00:

  • ул. Тепличная, 3/Б,4а,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Штилевая, 22а — 118,
  • ул. Кошица Александра, 1 — 69,
  • ул. Глаубермана, 2А — 17,
  • ул. Южная дорога, 1-73,
  • ул. Донецкая, 5 — 25,
  • ул. Кишиневская, 2 -20,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • ул. Украинки Леси, 10 — 20,
  • ул. Конноармейская, 1,1а,
  • ул. Похилая, 1 — 174,
  • ул. Шептицкого, 1,3,5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • ул. 6-я Садовая, 69,71,
  • ул. Мариупольская, 20-64,
  • ул. 1-я Садовая, 1- 39,
  • ул. 2-я Садовая, 1- 42,
  • ул. 3-я Садовая, 1- 49,
  • ул. 4-я Садовая, 1- 38,
  • ул. 5-я Садовая, 1 — 14,
  • ул. 6-я Садовая, 1- 67,
  • ул. Малая Садовая, 2 — 22,
  • ул. Большая Садовая, 1-52,
  • ул. Чайкова, 1-71,
  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • ул. Капитана Кузнецова, 3 — 14,
  • ул. Керченская, 29 — 62б,
  • переулок 1-й Керченский, 3,
  • переулок. 3-й Керченский, 3-6,
  • ул. Штилева, 2 — 25а,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • дорога Николаевская, 65,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • ул. Котляревского, 12б,
  • ул. Крушельницкого, 1-37,
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1- 12Б,
  • ул. Михновского Николая, 3а-23В,
  • ул. Агрономическая,
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • ул. Кольцевая, 1-12,
  • ул. Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • ул. Хуторская,
  • ул. Цебриковская,
  • переулок Шахтинский, 21-46,
  • переулок Мастерский, 1- 10б,
  • переулок Новый, 1-12б,
  • переулок Оранжерейный, 1-16б,
  • переулок Килевый, 1-9а,
  • ул. Круговая,
  • переулок Круговой, 1а-13,
  • ул. Болобочана, 1-44а,
  • ул. Молодежная, 1- 49,
  • ул. Четвертая, 33Г- 58А,
  • переулок Оранжерейный, 7а,9а,9г,9д,
  • переулок Мастерский, 11,
  • переулок Шебелинский, 13-27.

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