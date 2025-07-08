Ключевые моменты
- Часть Одессы во вторник, 8 июля, осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- ул. Абрикосовая, 4 — 105а,
- ул. Дубовая Роща, 2 — 57,
- ул. Эдуардса Бориса, 28 — 40В,
- ул. Лигинская, 1 — 33,
- ул. Равенства, 88 — 195,
- переулок Абрикосовый, 1 — 29,
- переулок Равенства, 1 — 84- 92,
- ул. дорога Фонтанская, 106/37,106/40,
- переулок Майский, 6 — 8/КОРП.3, Костанди, 21 — 43,
- переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
- переулок 3-й Украинский, 1а — 12/1,
- ул. Дачная, 4/2,
- ул. Рыбальская, 20,
- ул. Айвазовского, 34 — 72Б,
- переулок 1-й Равенства, 86,197,
- пер. 2-й Равенства, 1,4,
- ул. Ахматовой, 1 — 32к,
- ул. Елочная, 2 — 58г,
- переулок Новоукраинский, 2 — 31,
- ул. Львовская, 7а — 58,
- ул. Сумская, 1 — 3 — 31,
- переулок 2-й Дачный, 1 — 9/корп.3,
- переулок Львовский, 1 — 2, 2/корп.1 — 10В,
- ул. Бурлюка Давида, 8 — 30,
- ул. Дачная, 3 — 30В,
- ул. Хрустальная, 1,
- переулок Делоне Сони, 3 — 22А,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1 — 11б.
Выбор редакции: Очаровательные фонтаны Одессы: истории сквозь века (видео)
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- ул. Героев Крут, 38- 46,
- ул. Ивана и Юрия Лип, 16,18,20,
- переулок Светлый, 3 — 14,
- ул. Солнечная, 4, 8,
- ул. Северная, 14,
- Тенистая, 6-16/9В,
- дорога Фонтанская, 49/1,
- ул. Педагогическая, 16 — 44,
- переулок Клубничный, 12,18,
- тупик Волна, 7,7а,10,
- бул. Французский, 54,
- ул. Гранатная, 1 — 16б,
- ул. Михайленко Анны, 18 — 51,
- ул. Алексея Вадатурского, 79 — 131,
- ул. Прибика Йозефа, 7 -28Б,
- ул. Столярского, 4-Г,
- ул. Фунтового Ивана, 42 — 54,
- переулок Гранатный, 2 — 8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1 — 35,
- переулок Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 18:00-19:00:
- ул. Тепличная, 3/Б,4а,
- ул. Матросская, 2,
- ул. Штилевая, 22а — 118,
- ул. Кошица Александра, 1 — 69,
- ул. Глаубермана, 2А — 17,
- ул. Южная дорога, 1-73,
- ул. Донецкая, 5 — 25,
- ул. Кишиневская, 2 -20,
- переулок Квантовый, 1-27,
- ул. Украинки Леси, 10 — 20,
- ул. Конноармейская, 1,1а,
- ул. Похилая, 1 — 174,
- ул. Шептицкого, 1,3,5,
- переулок Одесский, 3-7,
- ул. 6-я Садовая, 69,71,
- ул. Мариупольская, 20-64,
- ул. 1-я Садовая, 1- 39,
- ул. 2-я Садовая, 1- 42,
- ул. 3-я Садовая, 1- 49,
- ул. 4-я Садовая, 1- 38,
- ул. 5-я Садовая, 1 — 14,
- ул. 6-я Садовая, 1- 67,
- ул. Малая Садовая, 2 — 22,
- ул. Большая Садовая, 1-52,
- ул. Чайкова, 1-71,
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- ул. Капитана Кузнецова, 3 — 14,
- ул. Керченская, 29 — 62б,
- переулок 1-й Керченский, 3,
- переулок. 3-й Керченский, 3-6,
- ул. Штилева, 2 — 25а,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- дорога Николаевская, 65,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- ул. Котляревского, 12б,
- ул. Крушельницкого, 1-37,
- пер. Гинзбург Людмилы, 1- 12Б,
- ул. Михновского Николая, 3а-23В,
- ул. Агрономическая,
- пер. Агрономический, 1-8а,
- ул. Кольцевая, 1-12,
- ул. Беляевская, 1-9,
- Тарутинская, 1-11,
- ул. Хуторская,
- ул. Цебриковская,
- переулок Шахтинский, 21-46,
- переулок Мастерский, 1- 10б,
- переулок Новый, 1-12б,
- переулок Оранжерейный, 1-16б,
- переулок Килевый, 1-9а,
- ул. Круговая,
- переулок Круговой, 1а-13,
- ул. Болобочана, 1-44а,
- ул. Молодежная, 1- 49,
- ул. Четвертая, 33Г- 58А,
- переулок Оранжерейный, 7а,9а,9г,9д,
- переулок Мастерский, 11,
- переулок Шебелинский, 13-27.