Ключевые моменты
- Часть улиц Одессы 4 июля осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
- Адреса, по которым нет света сегодня.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- ул. Штилева, 2 — 118,
- переулок 3-й Дунаевского, 1 — 16,
- ул. 4-я Садовая, 6 — 36,
- ул. Конноармейская, 1,1а,
- ул. Похилая, 1 — 174,
- ул. Шептицкого, 1, 3, 5,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- ул. 6-я Садовая, 69,71,
- переулок 1-й Дунаевского, 1 — 6,
- переулок. 2-й Дунаевского, 1 — 12в,
- ул. 1-я Садовая, 1 — 39,
- ул. 2-я Садовая, 1 — 42,
- ул. 3-я Садовая, 1 — 49,
- ул. 4-я Садовая, 1 — 38,
- ул. 5-я Садовая, 1 — 14,
- ул. 6-я Садовая, 1 — 67,
- ул. Большая Садовая, 1 — 52,
- ул. Глаубермана, 2, 3, 164,
- ул. Малая Садовая, 1 — 22,
- ул. Южная дорога, 2 — 73,
- ул. Чайкова, 1 — 71,
- дорога Николаевская, 65,
- ул. Кошица Александра, 1 — 69,
- ул. Мариупольская, 23 — 68Б,
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- ул. Донецкая, 1/1 — 25,
- ул. Капитана Кузнецова, 3 — 14,
- ул. Керченская, 27 — 62Б,
- ул. Кишиневская, 2 — 24,
- переулок 1-й Керченский, 3 — 11,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок Квантовый, 1 — 27,
- ул. Украинки Леси, 10 — 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
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Центральный РЭС
Работы до 16.00-18.00:
- ул. Прохоровская, 51 — 61,
- переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
- ул. Водопроводная, 1 — 11,
- переулок 1-й Водопроводный, 4 — 13,
- ул. Мечникова, 63,
- ул. Запорожская, 2 — 12, 15 — 21,
- ул. Хмельницкого Богдана, 23 — 66,
- ул. Бассейная, 4,
- переулок 1-й Бассейный, 10 — 23,
- переулок 2-й Бассейный, 2 — 18,
- переулок 3-й Бассейный, 19,21,23,23а,
- переулок Ватманский, 1,2,4,5,6,