Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть улиц Одессы 4 июля осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы.
  • Адреса, по которым нет света сегодня.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • ул. Штилева, 2 — 118,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1 — 16,
  • ул. 4-я Садовая, 6 — 36,
  • ул. Конноармейская, 1,1а,
  • ул. Похилая, 1 — 174,
  • ул. Шептицкого, 1, 3, 5,
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
  • ул. 6-я Садовая, 69,71,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1 — 6,
  • переулок. 2-й Дунаевского, 1 — 12в,
  • ул. 1-я Садовая, 1 — 39,
  • ул. 2-я Садовая, 1 — 42,
  • ул. 3-я Садовая, 1 — 49,
  • ул. 4-я Садовая, 1 — 38,
  • ул. 5-я Садовая, 1 — 14,
  • ул. 6-я Садовая, 1 — 67,
  • ул. Большая Садовая, 1 — 52,
  • ул. Глаубермана, 2, 3, 164,
  • ул. Малая Садовая, 1 — 22,
  • ул. Южная дорога, 2 — 73,
  • ул. Чайкова, 1 — 71,
  • дорога Николаевская, 65,
  • ул. Кошица Александра, 1 — 69,
  • ул. Мариупольская, 23 — 68Б,
  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • ул. Донецкая, 1/1 — 25,
  • ул. Капитана Кузнецова, 3 — 14,
  • ул. Керченская, 27 — 62Б,
  • ул. Кишиневская, 2 — 24,
  • переулок 1-й Керченский, 3 — 11,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Квантовый, 1 — 27,
  • ул. Украинки Леси, 10 — 20,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Выбор редакции: Бомба в посылке: одесситы, чтобы выжить – прочитайте!

Центральный РЭС

Работы до 16.00-18.00:

  • ул. Прохоровская, 51 — 61,
  • переулок 2-й Водопроводный, 2,4,
  • ул. Водопроводная, 1 — 11,
  • переулок 1-й Водопроводный, 4 — 13,
  • ул. Мечникова, 63,
  • ул. Запорожская, 2 — 12, 15 — 21,
  • ул. Хмельницкого Богдана, 23 — 66,
  • ул. Бассейная, 4,
  • переулок 1-й Бассейный, 10 — 23,
  • переулок 2-й Бассейный, 2 — 18,
  • переулок 3-й Бассейный, 19,21,23,23а,
  • переулок Ватманский, 1,2,4,5,6, 

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