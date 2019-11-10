Одесса 1980-х годов: реалистичный взгляд британского фотографа

Как одесситы отапливали дома в XIX веке? В преддверие холодов «Одесская жизнь» продолжает рассказывать, как раньше в городе решали вопрос с отоплением. Хотя Одесса всегда считалась южным городом, зимы здесь бывали достаточно суровыми. Это заставило первых одесских поселенцев задуматься об отоплении домов. Чтобы согреться в городе, который не мог похвастать буйными лесами, им приходилось проявлять находчивость и фантазию. ПОДРОБНЕЕ

Прощай, прощай, уличный телефон! Время неумолимо. Вот только пару лет назад мы с радостью узнали, что с уличных телефонов-автоматов (таксофонов) «Укртелекома» можно будет звонить бесплатно, как на дня пришла от того же «Укртелекома» совсем иная весть: с таксофонами пришло время прощаться. Официально: «Укртелеком» принял решение отпустить одну из видных технологий связи прошлого. С 1 февраля 2020 года оператор прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. ПОДРОБНЕЕ