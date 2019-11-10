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Новости Одессы и Одесской области

Одесса 1980-х годов: реалистичный взгляд британского фотографа

Одесса 1980-х годов: реалистичный взгляд британского фотографа

Фотограф агентства Magnum Photos Ян Берри снимал документальные фоторепортажи в Китае, Конго, Чехословакии, Эфиопии, Израиле, Ирландии, Вьетнаме и странах Советского Союза. Его фото публиковали в Esquire, Fortune, Geo, Life, National Geographic, Paris-Match и Stern. В проницательных работах Берри запечатлена простая повседневная жизнь людей, в привычной для них обстановке. Не приукрашенная и живая картинка тех времен. В нашем городе фотограф побывал в 1980-х годах, и теперь через его снимки можно окунуться в атмосферу Одессы того времени.

 

 

 

Фото: zefirka.net

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