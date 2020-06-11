«Одесміськелектротранс» втретє було визнано кращим електротранспортним підприємством України

Корпорація підприємств міського електротранспорту «Укрелектротранс» підбила підсумки конкурсу на краще підприємство за результатами роботи в I кварталі 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Для участі в конкурсі 22 підприємства міського електротранспорту України представили показники своєї роботи.

Кращим вже традиційно стало КП «Одесміськелектротранс».

У 2020 році вагоноремонтні майстерні підприємства випустили два односекційних трамваї «Одіссей», ведеться робота по збірці другого трисекційного вагона – «Одіссей МАХ».

Нещодавно КП «ОГЕТ» оголосило про проведення конкурсу на придбання 14 нових трамваїв-довгомірів.

За підсумками 2018 і 2019 років КП «Одесміськелектротранс» було також визнано кращим електротранспортним підприємством України.

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