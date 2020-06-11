«Одесміськелектротранс» втретє було визнано кращим електротранспортним підприємством України

Корпорація підприємств міського електротранспорту «Укрелектротранс» підбила підсумки конкурсу на краще підприємство за результатами роботи в I кварталі 2020 року.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Для участі в конкурсі 22 підприємства міського електротранспорту України представили показники своєї роботи.
Кращим вже традиційно стало КП «Одесміськелектротранс».
У 2020 році вагоноремонтні майстерні підприємства випустили два односекційних трамваї «Одіссей», ведеться робота по збірці другого трисекційного вагона – «Одіссей МАХ».
Нещодавно КП «ОГЕТ» оголосило про проведення конкурсу на придбання 14 нових трамваїв-довгомірів.
За підсумками 2018 і 2019 років КП «Одесміськелектротранс» було також визнано кращим електротранспортним підприємством України.