Одеський залізничний вокзал увійшов у п’ятірку вокзалів з найбільшим пасажиропотоком

В Укрзалізниці назвали п’ятірку вокзалів України з найбільшим пасажиропотоком у 2019 році.
Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Укрзалізниця” у Facebook.
– Шановні пасажири і не тільки! Серед ваших звернень було прохання більше інформувати про показники роботи нашої залізниці. Почули та зробили. Відтепер ми впроваджуємо рубрику “ТОП від Укрзалізниці”, де будемо вам розповідати про усі наші “най-най”, – повідомляють у пресслужбі.
У ТОП-5 найактивніших залізничних вокзалів опинилися:
- Станція “Київ-Пасажирський” – 22,8 млн пасажирів;
- Станція “Львів-Головний” – 7,8 млн пасажирів;
- Станція “Харків-Пасажирський” – 5,4 млн пасажирів;
- Станція “Одеса-Головна” – 5,3 млн пасажирів;
- Станція “Дніпро-Головний” – 3,2 млн пасажирів.
Фото: vokzal.org.ua
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