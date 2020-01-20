fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одеський залізничний вокзал увійшов у п’ятірку вокзалів з найбільшим пасажиропотоком

Одеський залізничний вокзал увійшов у п’ятірку вокзалів з найбільшим пасажиропотоком

В Укрзалізниці назвали п’ятірку вокзалів України з найбільшим пасажиропотоком у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Укрзалізниця” у Facebook.

– Шановні пасажири і не тільки! Серед ваших звернень було прохання більше інформувати про показники роботи нашої залізниці. Почули та зробили. Відтепер ми впроваджуємо рубрику “ТОП від Укрзалізниці”, де будемо вам розповідати про усі наші “най-най”, – повідомляють у пресслужбі.

У ТОП-5 найактивніших залізничних вокзалів опинилися:

  • Станція “Київ-Пасажирський” – 22,8 млн пасажирів;
  • Станція “Львів-Головний” – 7,8 млн пасажирів;
  • Станція “Харків-Пасажирський” – 5,4 млн пасажирів;
  • Станція “Одеса-Головна” – 5,3 млн пасажирів;
  • Станція “Дніпро-Головний” – 3,2 млн пасажирів.

Фото: vokzal.org.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить