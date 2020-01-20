Одеський залізничний вокзал увійшов у п’ятірку вокзалів з найбільшим пасажиропотоком

В Укрзалізниці назвали п’ятірку вокзалів України з найбільшим пасажиропотоком у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Укрзалізниця” у Facebook.

– Шановні пасажири і не тільки! Серед ваших звернень було прохання більше інформувати про показники роботи нашої залізниці. Почули та зробили. Відтепер ми впроваджуємо рубрику “ТОП від Укрзалізниці”, де будемо вам розповідати про усі наші “най-най”, – повідомляють у пресслужбі.

У ТОП-5 найактивніших залізничних вокзалів опинилися:

Станція “Київ-Пасажирський” – 22,8 млн пасажирів;

Станція “Львів-Головний” – 7,8 млн пасажирів;

Станція “Харків-Пасажирський” – 5,4 млн пасажирів;

Станція “Одеса-Головна” – 5,3 млн пасажирів;

Станція “Дніпро-Головний” – 3,2 млн пасажирів.

Фото: vokzal.org.ua

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