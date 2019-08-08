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Новости Одессы и Одесской области

Одеський університет визнали найкращим вишом південного регіону

Одеський університет визнали найкращим вишом південного регіону

Одеський університет потрапив до рейтингу найкращих регіональних вишів.

Про це зазначається на платформі Освіторія.

Так, Одеський національний університет ім. Мечникова став найкращим вишом південного регіону.

У західному регіоні найкращим визнали Львівський національний університет ім. Франка.

Кращим у північному регіоні став Сумський державний університет, у східному – Харківський національний університет ім. Каразіна.

А Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара визнали кращим у центральній частині країни.

Нагадаємо, у Міносвіти назвали топ-10 спеціальностей з найвищими прохідними балами.

Фото: Прессслужба ОНУ

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Татьяна
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Татьяна

Так и есть !!! Одесский государственный университет всегда был таковым …во все времена гордился своими учеными с мировым именем, своим профессорско-преподавательским составом, своими выпускниками…Честь ему и хвала !!!

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5 часов назад

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