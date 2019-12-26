Одеський театр опери і балету став першим театром в Україні, у якому встановили металодетектори (фото)

В Одеському театрі опери і балету встановили три рамки металодетекторів.
Про це повідомила пресслужба театру у Facebook.
Як зазначається, такий захист є згідно європейських традицій.
– Ми стали першим театром в Україні, що доєднався до європейських традицій надійного захисту театральних будівель та глядачів! Сьогодні на центральному вході в театр встановлено три рамки металодетекторів. Ці пристрої зараз налаштовуються і поки працюватимуть в тестовому режимі, але через декілька днів запрацюють на повну, – зазначили у пресслужбі.
Фото: Одеська Опера
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