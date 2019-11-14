Одеський та Чорноморський порти планують тимчасово передати у користування приватникам

Про такі наміри заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у інтерв’ю виданню Ліга.нет.

– Ми дали старт концесії в портах. Два конкурси оголосили і плануємо запускати наступний блок, – заявив Криклій.

На прохання перелічити, які об’єкти потраплять під концесію, міністр відповів:

– Що стосується портів, потенційно під концесію розглядаємо Маріуполь, Бердянськ, Чорноморськ. За більш маленьким портами вивчаємо можливість їх продажу. Завести на таких “малюків” концесіонера досить складно – там невеликі потоки вантажів.

Окремо розповів міністр інфраструктури і про Одеський порт:

– Він теж піде на концесію. Там за великим рахунком вже немає госстівідора і працюють приватники. Буде чудово, якщо Одеса залишиться контейнерним терміналом. Плюс, поруч буде яхтклуб і марина, будуть заходити красиві лайнери і возитимуть туристів. Звичайно ж, там ніякої руди, зерна не повинно бути, – додав Владислав Криклій.

Пояснення. Концесія – це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об’єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Фото: Informer.od.ua

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