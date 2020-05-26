Одеські рятувальники показали, як ліквідували наслідки руйнування будинку на Торговій (відео)

Одеські рятувальники презентували відео, у якому показали процес розбирання завалів будинку на Торговій, 20.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
– Ліквідація наслідків руйнування житлового будинку на Торговій,20, – коментують у пресслужбі.
Ліквідація наслідків руйнування житлового будинку на Торговій,20.
Gepostet von Головне управління ДСНС України в Одеській області am Montag, 25. Mai 2020
Нагадаємо, за адресою Торгова, 20 обвалилася частина стіни. Близько 40 осіб залишилися без даху над головою.
Фото: Одесская жизнь