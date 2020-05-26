Одеські рятувальники показали, як ліквідували наслідки руйнування будинку на Торговій (відео)

В Одеському зоопарку показали, як граються та пустують їхні ведмеді.

Вчора, 22 травня, станом на 19:30 у м. Одеса по вул. Торгова роботи по розчищенню завалів були завершені.

Во дворе дома на ул. Среднефонтанской, 29, где произошло так называемое «частичное обрушение», я попала на импровизированное собрание. Оно и понятно: пусть все чаще и чаще, но все-таки не каждый день у нас «рухают» крыши здания и части деревянных галерей.

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