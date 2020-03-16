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Новости Одессы и Одесской области

Одеські прикордонники розповіли, через які пункти пропуску можна перетнути кордон з Молдовою

Одеські прикордонники розповіли, через які пункти пропуску можна перетнути кордон з Молдовою

У рамках протипандемічних заходів на кордоні з Республікою Молдова тимчасово з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року припиняється рух через деякі пункти пропуску.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Це рішення було прийнято Урядом Республіки Молдова із врахуванням рішення Уряду України.

Відповідно до цього рішення:

З 00.00 год. 17 березня 2020 року тимчасово припиняються усі види руху в таких пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон: «Болган», «Платонове», «Кучурган», «Серпневе 1», «Виноградівка», «Вашківці», «Велика Косниця», «Тимкове», «Станіславка», «Олексіївка», «Йосипівка», «Великоплоське», «Слов’яносербка», «Градинці», «Малоярославець 1», «Долинське», «Подвір’ївка», «Зелена», «Грабарівка», «Студена», «Шершенці», «Домниця», «Федосіївка», «Дубове», «Павлівка», «Гребеники», «Розалівка», «Залізничне», «Сокиряни», «Кельменці», «Бронниця», «Нові Трояни», «Височанське», «Крутоярівка», «Лісне», «Фараонівка», «Олександрівка», «Петрівськ», «Червоноармійське», «Мамалига-залізничний», «Кельменці-залізничний», «Цекинівка-поромний», «Цекинівка-річковий», «Велика Косниця-річковий», «Ямпіль-річковий», «Ямпіль-поромний», «Михайлівка-річковий», «Оксанівка-річковий»

Перетнути кордон з Республікою Молдова на транспортних засобах можна в пунктах пропуску: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче», «Рені», «Могилів-Подільський», «Россошани», «Мамалига» та «Табаки». Пропуск громадян у пішому порядку в цих пунктах пропуску не здійснюється у зв’язку з тим, що пішохідне сполучення тимчасово припинено (згідно з Розпорядженням КМУ від 13 березня 2020 р. № 288-р).

Крім того, функціонують й пункти пропуску «Сокиряни-залізничний», «Фрікацей-залізничний», «Могилів-Подільський-залізничний» та «Рені-залізничний».

Зазначимо, що в пунктах контролю «Карабуцени-залізничний» та «Болград-залізничний» рух теж припинено.

Зможуть в’їхати в Україну: громадяни України; іноземці та особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів (в’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ).

Не зможуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.

За повідомленнями з офіційних та відкритих джерел:

Зможуть в’їхати в Молдову: громадяни Молдови, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Молдові, водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів; працівники дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Республіці Молдова, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Молдові та члени їх сімей. В’їзд в Молдову інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ та євроінтеграції Республіки Молдова.

Не зможуть в’їхати в Молдову: громадяни інших країн (крім перелічених винятків).

НАГАДУЄМО!: РНБО рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон, а тим, хто перебуває за кордоном – повернутися до 17 березня (00.00 17 березня припиняються регулярні пасажирські перевезення через державний кордон України).

Фото: ДПСУ

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