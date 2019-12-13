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Новости Одессы и Одесской области

Одеські поліцейські застали зловмисників у момент пограбування (відео)

Одеські поліцейські застали зловмисників у момент пограбування (відео)

Одеські патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив крадіжку з магазину.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Сьогодні, 12 грудня, близько 5-ї години ранку, під час патрулювання, на вулиці Середній біля одного з магазинів інспектори помітили двох чоловіків, які, при появі патрульної автівки, почали тікати. Одного з них наздогнали та затримали. Ним виявився 31-річний громадянин.

В цей час в магазині, біля якого були помічені невідомі, спрацювала сигналізація. Як з’ясували інспектори, там відбулася крадіжка.

Дочекавшись власника магазина та переглянувши камери відеоспостереження, офіцери поліції встановили, що саме затриманий громадянин проник до магазину, вкрав ноутбуки й при виході з магазину передав їх своєму товаришу.

На місце події було викликано слідчих для встановлення всіх обставин подій.
Зараз встановлюється місце перебування втікача.

Одеські патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив крадіжку з магазинуСьогодні, близько 5-ї години ранку, під час патрулювання, на вулиці Середній біля одного з магазинів інспектори помітили двох чоловіків, які, при появі патрульної автівки, почали тікати. Одного з них наздогнали та затримали. Ним виявився 31-річний громадянин.В цей час в магазині, біля якого були помічені невідомі, спрацювала сигналізація. Як з'ясували інспектори, там відбулася крадіжка.Дочекавшись власника магазина та переглянувши камери відеоспостереження, офіцери поліції встановили, що саме затриманий громадянин проник до магазину, вкрав 💻 ноутбуки й при виході з магазину передав їх своєму товаришу.На місце події було викликано слідчих для встановлення всіх обставин подій.Зараз встановлюється місце перебування втікача.#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #служитизахищати #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 13. Dezember 2019

Фото ілюстративне: Сайт міста Шепетівка

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