Одеські поліцейські отримали 15 нових службових автівок (фото)

Сьогодні, 20 грудня, співробітники Головного управління Національної поліції в Одеській області отримали нові автомобілі.
Про це повідомляє 7 телеканал.
Правоохоронцям регіону передали 15 нових службових авто марок Renault, Toyota, Fiat і Ford – мікроавтобуси і легковики.
Також правоохоронці отримали три квадрокоптера, 17 нагрудних камер, комп’ютерну і спецтехніку.
Фото: 7 канал
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