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Одеські патрульні створили плейлист для безпечного водіння

Одеські патрульні створили плейлист для безпечного водіння

Одеські поліцейські стверджують, що музика з темпом менше, ніж 100 ударів на хвилину, позитивно впливає на стиль їзди.

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Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

– “Музика з темпом менше, ніж 100 ударів на хвилину, позитивно впливає на стиль їзди”, — йдеться у дослідженні International Journal of Environmental Research and Public Health. Тому ми створили свій плейлист для безпечного водіння. Кожен трек у ньому не перевищує зазначеного темпу. Зберігайте його та слухайте дорогою на роботу, додому, до батьків і на відпочинок, – зазначають поліцейські.

Плейлист для безпечного водіння має 40 пісень, загальною протяжністю 2 години і 35 хвилин.

У списку пісень є й українські виконавці: Бумбокс, Антитіла, ONUKA, Krutь, Один в Каное, The Elephants, Сальто назад, Сергій Бабкін.

Фото: Ukrhealth

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Редакция ПРОФИЛЬ

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