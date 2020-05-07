Одеські мобільні бригади за місяць обстежили на COVID-19 понад 660 осіб

Медики проводять виїзні обстеження на COVID-19 за допомогою експрес-тестів, а також забір біоматеріалу для ПЛР-діагностики в пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні і самоізоляції.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради

Для мобільних бригад Центру невідкладної медичної допомоги за кошти міського бюджету закуплено спеціальні ізотермічні контейнери і транспортні засоби для доставки біоматеріалів на ПЛР-діагностику.

Мобільні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, обладнанням і деззасобами, а також експрес-тестами на COVID-19, закупленими за кошти міського бюджету.

Для співробітників мобільних бригад виділені і обладнані приміщення з можливістю зміни та утилізації захисного одягу. Дезобробка транспорту невідкладної медичної допомоги проводиться сухою парою за договором з ліцензованою компанією.

Мобільні бригади працюють в Одесі вже місяць і за цей час провели 189 виїздів. Обстежено 660 пацієнтів, у тому числі особи, що знаходилися на обсервації в санаторії «Куяльник». Мобільними бригадами проведено 395 експрес-тестів на COVID-19 і зроблено 554 взяття проб для ПЛР-діагностики.

Загальна кількість проведених в Одесі обстежень на COVID-19 за допомогою швидких тестів становить 1869 тестувань. Крім того, проведений забір 2425 проб біоматеріалів для ПЛР-діагностики, за останню добу взято 119 проб.

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