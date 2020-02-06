Одеські медики нагадали правила профілактики вуличного травматизму та переохолодження

З огляду на погодні умови в Одесі, медики нагадують містянам про необхідність дотримання заходів безпеки, щоб уникнути вуличного травматизму, переохолодження і обмороження.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Заходи профілактики травм і обморожень взимку:

1. Намагайтеся не виходити на вулицю в снігопад або сильний мороз без нагальної потреби, особливо в темний час доби. Якщо все ж доводиться вийти, виходьте заздалегідь, щоб нікуди не поспішати.

2. Одягайте зручне взуття на стійкій, бажано рифленій підошві. Не носіть взуття на високих підборах, шпильці.

3. Пересуватися по снігу необхідно з підвищеною обережністю. Намагайтеся обходити обмерзлі місця. Ходіть не поспішаючи, на напівзігнутих ногах, злегка розслабивши їх у колінах, спираючись на всю ступню.

4. Будьте особливо обережні при переході вулиці, не перебігайте дорогу, особливо в недозволених місцях. Пам’ятайте, що гальмівний шлях у автомобілів на засніженій дорозі збільшується.

5. На зупинці стійте подалі від краю дороги, щоб не посковзнутися і не потрапити на проїжджу частину.

6. Руки при ходьбі не можна тримати в кишенях – це збільшує ймовірність травм при падінні. При спуску зі сходів тримайтеся за поручні.

7. Вагітним жінкам не варто виходити на вулицю без супроводу.

8. У зимові морози категорично не рекомендується вживати алкоголь перед виходом на вулицю. У стані сп’яніння можна отримати дуже важкі травми. Алкоголь також знижує чутливість до болю, людина нерідко не відразу звертається за медичною допомогою, так що травми можуть викликати ще й ускладнення. Крім того, вживання алкоголю, всупереч поширеній помилці, викликає лише короткочасну ілюзію зігрівання, а в цілому підсилює втрату тепла.

9. Одяг повинен бути вільним і багатошаровим, що дозволяє утримувати тепло в прошарках повітря між шарами одягу. Верхній одяг обов’язково повинен бути непромокаючим.

10. Не виходьте на мороз без рукавичок, шапки і шарфа. Кращий варіант – водовідштовхувальні і непромокальні матеріали з хутром всередині. Перед виходом на вулицю відкриті ділянки тіла можна змастити захисним кремом.

11. Ноги повинні бути в теплі і сухості. У чоботи потрібно покласти теплі устілки, а замість бавовняних шкарпеток вдягнути вовняні.

12. Як тільки на прогулянці ви відчули замерзання, необхідно якомога швидше зайти в будь-яке тепле місце (магазин, кафе, під’їзд) для зігрівання та огляду потенційно уразливих для обмороження місць.

13. У дітей терморегуляція організму ще не повністю налаштована, а в літніх людей і при деяких хворобах ця функція буває порушена. Ці категорії людей більш схильні до переохолодження і обморожень. Якщо дитина в мороз гуляє на вулиці, їй бажано кожні 15-20 хвилин повертатися в тепло і зігріватися.

14. Повернувшись додому після довготривалої прогулянки по морозу, обов’язково впевніться у відсутності обмороження. Обморожене місце не можна розтирати, щоб не викликати подальше травмування тканини.

15. Якщо через якийсь час після падіння відчули біль у голові або суглобах, нудоту, якщо виникли набряки – терміново зверніться до травмпункту!

Травматологічні пункти в Одесі працюють цілодобово за наступними адресами:

– міська лікарня №5, травмпункт – Лідерсівський бульвар, 11;

– клініко-діагностичне відділення міської клінічної лікарні №1, травмпункт – вул. Болгарська, 38;

– міська клінічна лікарня №11, травмпункт – вул. Академіка Воробйова, 5;

– консультативно-діагностичний Центр №29, травмпункт – просп. Добровольського, 100.

Фото: 5 канал

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