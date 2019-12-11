Одеські інспектори з паркування отримають шість позашляховиків та два евакуатори

Ця техніка полегшить роботу інспекторів з паркування.
Про це розповів в ході погоджувальної ради глава департаменту транспорту Олександр Ілько, передає УСІ.
Шість позашляховиків “Renault Duster” (або аналог), а також два евакуатори планують купити, щоб виправити ситуацію з хаотичним паркування в місті для паркувальних інспекторів.
За його словами, на позашляховики виділяють приблизно 2,4 мільйона, а ще витрати на паливо приблизно в 1,1 мільйон і 450 тисяч – на техобслуговування.
Евакуатори також вже пригледіли, але поки остаточну суму не назвали. Це буде перший міський досвід. У мерії впевнені, що силами техніки поліції вони не зможуть навести порядок в місті.
Фото: evakuator-servis.com
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