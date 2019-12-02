Одеська «Вогонь-Баба» відтепер підсвічуватиметься – фото

Про це повідомляє Думская.

Величезну сталеву фігуру «Вогонь-Баба» урочисто підсвітили. Дійство відбулося біля центру креативних мистецтв «Синій Краб», на розі Приморської вулиці і Газового провулка.

13-метрова красуня нагадує новорічну ялинку, з тією лише різницею, що зроблена вона з металу і важить три тонни.

Раніше ми писали, що в Одесі встановили 13-ти метрову футуристичну скульптуру.

Фото: Думская

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