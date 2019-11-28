«Вогонь-Баба»: в Одесі встановили 13-ти метрову футуристичну скульптуру (відео)

Про це у Facebook повідомив одеський художник та футуролог Олександр Мілов.

– «Вогонь-Баба» встановлена, – повідомив він.

Як зазначається, матеріалом для виготовлення скульптури обрали сталь. Висота «Вогонь-Баби» – 13 метрів, вага – 3 тонни.

Футуристична скульптура є металевою копією дерев’яної скульптури, яка щорічно спалюється на Кінбурнській косі в найкоротшу ніч в році. Таке дійство проводиться в рамках щорічного фестивалю «Вогонь-Баба».

Gepostet von Alexandr Milov am Donnerstag, 28. November 2019

Фото: Олександр Мілов

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